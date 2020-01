Am 17. März 2020 dreht sich im Mövenpick Hotel Zürich Airport alles um die digitalen Trends in der Hotellerie und der Tourismusbranche.Zürich - Die rasanten Entwicklungen im Bereich Online-Distribution sind für Hoteliers und Tourismusfachleute jeden Tag eine neue Herausforderung. Der Hotel Sales & Pricing Day (HSPD) bietet die perfekte Plattform, um neue Inspiration und geballtes Wissen rund um diese Themen an einem Tag abzuholen. Der Fachevent findet am 17. März 2020 in Zürich statt und ist ein Mix aus interaktiven...

Den vollständigen Artikel lesen ...