EUR/USD fällt in den Bereich der 1,10 - Deutsches Konsumklima verbesserte sich im Februar - FOMC Sitzung steht am Mittwoch im Fokus - Die bearish Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt in dieser Woche erhalten und so notiert der EUR/USD im Bereich der psychologischen Marke von 1,1000. EUR/USD ignoriert deutsche Daten, Fokus auf Fed ...

