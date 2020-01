Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Gold Futures Märkten am Dienstag um 30,5K Kontrakte gefallen ist, während das Volumen um 53,2K Kontrakte zulegte. Gold Seitwärtsbewegung unter 1600 $ Gold ist mit den nachlassenden Bedenken gegenüber dem Wuhan Virus gefallen. Der Pullback des Kurses ging am Dienstag mit einem Rückgang ...

