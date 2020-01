USD/CAD Erholung von der Abwärtskorrektur - Technische Gegebenheiten deuten auf ein kurzfristig bullish Ausbruch hin - Der USD/CAD erhielt in der Nähe des 50-Tage-SMA am Mittwoch neue Gebote und so ist er mit der frühen amerikanischen Sitzung gestiegen, um sich von seinem jüngsten Pullback teilweise zu erholen. Die Bullen haben nun einen Ausbau ...

