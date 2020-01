Der europäische Leitindex EuroStoxx50 schliesst mit einem Plus von 0,46 Prozent bei 3736,36 Punkten.Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte haben zur Wochenmitte an ihre Erholungstendenz vom Vortag angeknüpft. Starke Quartalszahlen des US-Technologiegiganten Apple hätten für eine willkommene Ablenkung von den Sorgen über die Ausbreitung des Coronavirus gesorgt, sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. In einigen Bereichen des Marktes sei ein zaghaftes Aufatmen wahrzunehmen.

