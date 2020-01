Nach der anhaltenden Preisbewegung könnte der NZD/USD in den nächsten Wochen in die Region um 0,6490 fallen, so die die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Wir haben gestern auf die 'stark überverkauften Bedingungen' hingewiesen und festgestellt, dass der NZD zwar weiterhin schwächer werden könnte, aber jeder Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...