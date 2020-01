Der Verband GFI Deutsche Frischemärkte e.V. und seine 16 Mitgliedsgroßmärkte starten in ein spannendes Jahr - mit einem neuen Fokus innerhalb ihrer Einkäuferstruktur. Neuer Vitamin G Messestand der deutschen Frischemärkte. Foto © GFI Fokus Food-Service In der kommenden Woche öffnet in Berlin vom 5.-7. Februar die FRUIT LOGISTICA ihre Toren. GFI ist seit 19...

Den vollständigen Artikel lesen ...