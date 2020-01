Der Neubau an der Hardturmstrasse 181, 183/Förrlibuckstrasse 190 verläuft nach Plan und wird bis Anfang 2021 fertig erstellt.Zürich - Ein Jahr vor Fertigstellung ist "ATMOS" bereits vollvermietet. Dadurch erziele PSP Swiss Property einen weiteren wichtigen Fortschritt bei der Optimierung ihres Zürich-West-Portfolios, heisst es dazu in einer Mitteilung des Liegenschaftsunternehmens vom Donnerstag. Mit On (Schweizer Laufschuhmarke, 62% der Mietfläche), einer weiteren Schweizer Firma (16%)...

Den vollständigen Artikel lesen ...