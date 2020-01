Nach der Schwäche im Chip-Geschäft 2019 und abermals deutlichen Gewinneinbussen im Schlussquartal sieht der Technologieriese wieder optimistischer in die Zukunft.Seoul - Nach der Schwäche im Chip-Geschäft 2019 und abermals deutlichen Gewinneinbussen im Schlussquartal sieht der Technologieriese Samsung wieder optimistischer in die Zukunft. Die Nachfrage nach Speicherchips, die in Servern und Mobilprodukten verwendet werden, habe sich wieder verstärkt, teilte der führende Anbieter von Smartphones, Speicherchips und Fernseher am Donnerstag mit.

