Nach der Entscheidung der Bank of England, den Leitzins unverändert bei 0,75% zu belassen, gibt Gouverneur Mark Carney in einer Pressekonferenz seine Bemerkungen zu den geldpolitischen Aussichten ab. Wichtige Zitate "Wird 17,5 Milliarden GBP an Erlösen aus dem im März 2020 fälligen Gilts reinvestieren". "Coronavirus ist eine Mahnung, wachsam zu bleiben." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...