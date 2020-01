Die von über 25 Banken in Europa genutzte PSD2-Software von ndgit kann künftig mit den Sicherheitsfunktionen von Konsentus kombiniert werden.München - ndgit, Anbieter der führenden Open Banking Plattform in Europa, und Konsentus, Experten für PSD2-Identitäts- und Regulierungsprüfungen bei Drittanbietern (TPPs), gehen eine strategische Partnerschaft ein, die dazu beitragen wird, die Sicherheit von Open Banking in ganz Europa zu verbessern und die Banken vor potenziellem Betrug zu schützen. Damit kann die hochsichere und von über...

Den vollständigen Artikel lesen ...