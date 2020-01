Technologietrends sind weltweit im Aufwind. Die Schweizer Wirtschaft investiert je nach Branche sehr unterschiedlich - und auch nicht immer deckungsgleich mit den globalen Trends.Zürich - Technologietrends sind weltweit im Aufwind. Die Schweizer Wirtschaft investiert je nach Branche sehr unterschiedlich - und auch nicht immer deckungsgleich mit den globalen Trends. 26 Prozent aller Investitionen fliessen in die «Enabler»-Technologie Cloud. Das zeigt die Studie «Swico House View 2020». Schweizer Unternehmen investieren am häufigsten in Cloud-Technologie.

Den vollständigen Artikel lesen ...