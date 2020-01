Die US-Wirtschaft wird im 4. Quartal um 2,1% wachsen - Der US-Dollar-Index bleibt im negativen Bereich unter 98. - Das reale US Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird im vierten Quartal 2019 voraussichtlich um 2,1% (Jahr) wachsen, so die am Donnerstag veröffentlichte erste Schätzung des US Bureau of Economic Analysis. Dieser Wert entsprach der Wachstumsrate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...