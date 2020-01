Die Infektionen und Todesfälle durch den Virus in China erreichten einen neuen Höhepunkt und hatten bereits die Finanzmärkte in Asien und Europa unter Druck gesetzt.New York - Die wieder gestiegene Nervosität der Anleger wegen des Coronavirus ist am Donnerstag auch auf die US-Aktienmärkte übergeschwappt. Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,06 Prozent tiefer bei 28'717,48 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,26 Prozent auf 3265,00 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,01 Prozent auf 9100,82 Punkte.

