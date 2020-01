Am Donnerstag hat der DAX deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.157,12 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,41 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Dabei waren fast alle Werte im roten Bereich. An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere der Deutschen Bank mit starken Kursgewinnen von über drei Prozent im Plus, gefolgt von den Aktien von Continental und von Beiersdorf. Die Deutschen Bank hatte zuvor neue Geschäftszahlen vorgestellt. Demnach verzeichnete das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Milliardenverlust.



Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing gab für das laufende Jahr aber einen positiven Ausblick. Die Anteilsscheine von Volkswagen standen kurz vor Handelsschluss mit starken Kursverlusten von über drei Prozent am Ende der Liste, gefolgt von den Papieren von Fresenius und von Infineon. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1032 US-Dollar (+0,19 Prozent).

