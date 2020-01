Das Open Interest stieg am Mittwoch um nur 202 Kontrakte, so die vorläufigen Daten der CME Group. Das Volumen ging stattdessen zum zweiten Mal in Folge zurück. Kupfer trifft auf Unterstützung bei 2,50 Die Preise des Basismetalls stehen erneut unter Druck. Der jüngste Volumenrückgang signalisiert, dass dem Ausverkauf die Luft ausgehen könnte. Diese ...

