Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) sieht die Frage der Kanzlerkandidatur zum jetzigen Zeitpunkt in der Union noch völlig offen. "Sie wird mit der CSU zusammen entschieden, von den Vorständen, den Präsidien oder den beiden Vorsitzenden. Wenn der Vorschlag gut ist, wird er Zustimmung finden. Andernfalls gibt es eine Debatte", sagte Schäuble den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagsausgaben).



Er erinnere daran, "dass Ende der siebziger Jahre auch schon mal die Fraktion eine solche Entscheidung" getroffen habe, so der CDU-Politiker weiter. Mit Blick auf die Forderungen des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chefs Markus Söder nach einer Kabinettsumbildung hob der Bundestagspräsident hervor, die CDU müsse zurzeit Sach- und keine Personalfragen debattieren.



Die Union halte sich stabil, auch den wenn die Trennung von Kanzleramt und CDU-Vorsitz die Situation nicht einfacher mache, "aber wir haben die bisherigen Personalentscheidungen in einer klugen Weise getroffen", sagte Schäuble.