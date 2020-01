Frigo Breda, ein weltweiter Akteur für Transport und Kühllagerlösungen für gekühlte und tiefgekühlte Fracht und Mitinhaber von Easyfresh, wird sich am 1. Juni 2020 in dem Hafen von Moerdijk einrichten. Der neue Standort wird 5,8 ha messen und einen eigenen Anleger von 300 m haben. Bildquelle: Shutterstock.com Frigo Breda wird ein Kühllager am Ufer mit einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...