In Japan verdichten sich die Anzeichen, dass die Wirtschaft im vierten Quartal geschrumpft sein könnte.Tokio - In Japan verdichten sich die Anzeichen, dass die Wirtschaft im vierten Quartal geschrumpft sein könnte. Die japanische Industrieproduktion brach angesichts einer schwächelnden Nachfrage im In- und Ausland um 4 Prozent ein, wie Daten des Wirtschaftsministeriums am Freitag zeigten. Das ist der stärkste Rückgang in diesem Zeitraum seit 2013 mit der Erhebung vergleichbarer Daten begonnen...

