Der Schweizer Aktienmarkt folgt zum Wochenschluss den Vorlagen aus Übersee und startet freundlich in den Handel.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt folgt zum Wochenschluss den Vorlagen aus Übersee und startet freundlich in den Handel. Damit stehen die Zeichen aktuell auf einen versöhnlichen Wochenausklang, nachdem die Woche bislang im Zick-Zack-Kurs verlaufen ist. In den USA hatte die Wall Street am Donnerstag ins Plus gedreht und auch in Asien schütteln Investoren zunächst die anhaltenden Ängste um...

