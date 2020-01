Die Ausstellung "Blicke aus der Zeit - Sammlungsperspektiven" (ab 25. April) im Kunstmuseum St.Gallen stellt die eigene Sammlung in einen neuen thematischen Fokus, ohne einem chronologischen Pfad nachzugehen.St. Gallen - Die Ausstellung Blicke aus der Zeit - Sammlungsperspektiven (ab 25. April) im Kunstmuseum St.Gallen stellt die eigene Sammlung in einen neuen thematischen Fokus, ohne einem chronologischen Pfad nachzugehen. Vielmehr folgt sie in überraschenden Konfrontationen und anhand vieler selten gezeigter Werke aus der Renaissance bis in die Gegenwart den Blicken der Kunstschaffenden und...

