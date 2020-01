Das Gstaad Palace spielt in der obersten Liga ganz vorne mit: Sowohl in der internationalen «Best of the Best»-Übersicht von Virtuoso sowie unter den Top 10 bei den besten Wellness- & Spa-Hotels im Alpenraum im Rating der Handelszeitung.Gstaad - Gleich mehrfach spielt das Gstaad Palace in der obersten Liga ganz vorne mit. In der internationalen «Best of the Best»-Übersicht von Virtuoso nimmt das Gstaad Palace wiederum einen führenden Platz ein. Virtuoso ist ein weltweit wichtiger Vermittler in der Luxusreise-Branche. Ebenso figuriert das Gstaad Palace unter den Top 10 bei den 40 besten Wellness- & Spa-Hotels im Alpenraum im...

Den vollständigen Artikel lesen ...