EUR/USD steigt in die Mitte der 1,10 - Eurozonen BIP und CPI schwächer - US Headline PCE entspricht der Dezember Prognose - Das Kaufinteresse gegenüber der Gemeinschaftswährung legte zu und so konnte der EUR/USD zum neuen Wochenhoch über 1,1050 steigen. EUR/USD am Mehrtageshoch Das Paar baut am Donnerstag seine Gewinne aus und so wird die Erholung ...

