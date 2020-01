Der Flugzeugbauer legt mit der Milliardenzahlung Bestechungs- und Korruptionsvorwürfe in drei Ländern bei.Amsterdam - Der Flugzeugbauer Airbus zahlt eine Strafe in Höhe von 3,6 Milliarden Euro und legt damit Bestechungs- und Korruptionsvorwürfe in drei Ländern bei. Das teilten die französischen Straftverfolgungsbehörden am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg mit. Airbus habe seine Gewinne durch Bestechung um 1,05 Milliarden Euro hochgeschraubt. Den grössten Teil zahlt der...

