Dollarindex baut seinen Rückgang am Freitag unter 98 aus - Jahres Kerninflation der USA steigt im Dezember auf 1,6 % - 10-Jahres US Anleiherendite fällt um 2 % - Nachdem der vorherige Tag mit einem leichten Verlust bei 1570 $ beendet wurde, ist der XAU/USD am Freitag gestiegen und so bleibt der Goldkurs auf einem guten Weg um seinen höchsten Monatsschlusskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...