Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Deutschland steigt auf sieben. Das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) teilte am Freitagabend mit, dass sich ein Mann, der im Landkreis Fürstenfeldbruck wohnt, infiziert habe.



Auch er ist Mitarbeiter der Firma Webasto aus dem Landkreis Starnberg, bei der auch die fünf zuerst bekannt gewordenen Coronavirus-Fälle beschäftigt sind. Außerdem hatte sich noch ein Kind eines der Mitarbeiter angesteckt. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag hatte eine Testaktion in der Firma stattgefunden. Von 128 bis Freitagabend vorliegenden Ergebnissen waren 127 negativ.