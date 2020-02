Nach einem 3:1-Sieg in Mainz ist der FC Bayern München vorerst an der Spitze der Tabelle. Die Tore fielen allesamt in der ersten Halbzeit: Robert Lewandowski traf in der 8., Thomas Müller in der 14., Thiago in der 26. Minute, und kurz vor dem Halbzeitpfiff erzielte Jeremiah St. Juste für Mainz immerhin noch den Anschlusstreffer (45. Minute).



Im zweiten Durchgang hatten die Bayern nur noch wenige Chancen, zu erhöhen, aber auch Mainz gab sich nicht auf und hatte Möglichkeiten. Leipzig spielt am Abend gegen Mönchengladbach und kann sich mit einem Heimsieg die Tabellenspitze zurückholen. Die weiteren Ergebnisse der Samstagnachmittagpartien am 20. Spieltag: 1899 Hoffenheim - Bayer Leverkusen 2:1, Fortuna Düsseldorf - Eintracht Frankfurt 1:1, FC Augsburg - SV Werder Bremen 2:1, Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin 5:0.