Der Deutsche Wetterdienst hat am Samstagabend vor gleich mehreren unwetterartigen Ereignissen gewarnt. Im Schwarzwald gebe es ergiebigen Dauerregen, im Allgäu sei Tauwetter angesagt.



Dadurch könne es Hochwasser in Bächen und Flüssen, Überschwemmungen von Straßen sowie Erdrutsche geben. In den südlichen Mittelgebirgen und den Alpen kann es zudem Orkanböen geben. Bäume könnten entwurzeln, Dachziegel oder andere Gegenstände herabstürzen, so der Wetterdienst. Die Warnung gilt für die Nacht auf Samstag und vorerst bis Sonntagmittag 12 Uhr.



Mit einer lebhaften südwestlichen Strömung gelangt derzeit sehr milde Meeresluft nach Deutschland.