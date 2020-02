Mit unseren Neuaufnahmen Tele Columbus ISIN: DE000TCAG172 und Leoni ISIN: DE0005408884 konnten wir auch in einem sehr schwachen Marktumfeld in der vergangenen Handelswoche punkten. Leoni hat einen Abpraller von der Unterstützung gezeigt und sich schon wieder relativ weit vom Tief bei 9,074 Euro, das am 27. Januar notiert wurde, entfernt. Ein Kursgewinn von über 9 Prozent kann sich sehen lassen und jetzt wird es spannend, ob der Widerstand bei etwa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...