Die CSU erhält für ihre Kampagne gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen Unterstützung aus der CDU. "Ein generelles Tempolimit ist falsch. Dort wo Unfallgefahren bestehen oder bei Lärmschutz haben wir heute schon eine starke Begrenzung. Also macht es sachlich keinen Sinn", sagte Thomas Bareiß, CDU-Bundesvorstandsmitglied und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, dem "Handelsblatt" (Montagausgabe).



Der CDU-Politiker Bareiß äußerte in diesem Zusammenhang scharfe Kritik an den Grünen. Ihnen sei es schon immer darum gegangen, "die individuelle Mobilität und das Auto zu bekämpfen".



Und trotz aller gegenteiligen Beteuerungen betrieben sie ein "falsches Spiel". Das werde aus vielen Beschlusslagen und Aussagen aus der Partei deutlich. "Ob Fahrverbote, Technologieverbote, Tempolimits bis hin zu Sympathiebekundungen für Chaoten, die die IAA in Frankfurt lahm legen und in Großstädten Oberklassewagen angreifen: Ich kenne kein Land dieser Welt in der eine Gruppe so aggressiv die Grundlage des eigenen Wohlstands bekämpft", sagte Bareiß. "Und die Ironie dabei ist, dass die deutsche Automobilindustrie im Ausland für Hochtechnologie und Effizienz steht und seinen weltweiten Marktanteil in schwieriger Zeit ausbauen konnte."