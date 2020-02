Bei einer mutmaßlichen Terrorattacke im Süden Londons sind am Sonntag zwei Personen verletzt worden. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit.



Über die schwere der Verletzungen wurde zunächst nichts bekannt. Der mutmaßliche Täter wurde von Polizisten erschossen. Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr Ortszeit (15 Uhr deutscher Zeit) in der Streatham High Road. Ursprünglich war die Rede von einer Messerstecherei.



Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.