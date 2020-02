Der erkrankte CEO André Schnidrig wird seine Aufgaben in den kommenden rund sechs Monaten nicht wahrnehmen können.Lausanne - Beim Energiekonzern Alpiq kommt es vorübergehend zum Wechsel an der Spitze. Erneut übernimmt Verwaltungsratspräsident Jens Alder ad interim zusätzlich die operative Führung. Bei CEO André Schnidrig sei überraschend Darmkrebs diagnostiziert worden, teilte Alpiq am Montag mit. Er wird daher seine Aufgaben in den kommenden rund sechs Monaten nicht wahrnehmen können.

