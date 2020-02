Für das Geschäftsjahr 2019 weist Novartis einen Umsatz in Höhe von 47,4 Mrd. USD aus. Das ist ein Zuwachs von 6 Prozent. Der ausgewiesene Reingewinn brach hingegen um 44 Prozent von 12,8 auf 7,1 Mrd. USD ein. Im vierten Quartal wirkten sich vor allem höhere Steuerbelastungen aus. Zudem profitiere das Vorjahresergebnis von einem Sondererlös in Höhe von 5,7 Mrd. durch den Verkauf der Beteiligung am GSK Consumer Healthcare Joint Venture. Das operative Kernergebnis stieg um 12 Prozent. Als Wachstumstreiber erwiesen sich unter anderem die Medikamente Entresto, Zolgensma, Cosentyx und Kisqali. Zolgensma zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie bei Säuglingen und Kleinkindern gilt als das teuerste Medikament der Welt. Im vierten Quartal setzte Novartis mit dem Mittel 186 Mio. USD um. Die Hauptversammlung wird am 28. Februar stattfinden. Als Dividende werden diesmal 2,85 CHF je Aktie in Aussicht gestellt. Dies entspräche einer Erhöhung um 4 Prozent. Wir bleiben bei Novartis in unserem Langfristdepot dabei. GRATIS-Hörbuch von Max Otte herunterladen: Sicher durch den Crash!

NOVARTIS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de