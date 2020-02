Der niederländische Erneuerbare-Energien-Projektierer und -Betreiber hat sein Portfolio an Photovoltaik-Kraftwerken 2019 um fast 64 Prozent ausgebaut. Vor allem in Osteuropa und Australien verzeichnete Photon Energy starke Geschäfte.Photon Energy hat im Geschäftsjahr 2019 seinen Umsatz gegenüber 2018 um 48,9 Prozent auf 30,2 Millionen Euro gesteigert. Dies verdankt der international tätige Erneuerbare-Energien-Projektierer und -Betreiber mit Hauptsitz in Amsterdam vor allem der stark gestiegenen Produktion von Solarstrom: Die Anlagen lieferten 43,8 Gigawattstunden, ein Plus von 54,4 Prozent gegenüber ...

