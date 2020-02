GBP/USD fällt am Montag nach zwei Tagen der Gewinne - Bullen lassen sich von gutem UK PMI nicht beeinflussen - Steigende US Anleiherenditen unterstützen den USD - Der GBP/USD bleibt mit der frühen europäischen Sitzung am Montag um 1,3100 angeboten, während die britischen Wirtschaftsdaten keinen nennenswerten Impuls lieferten. Das Paar scheiterte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...