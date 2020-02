Im "Tagesspiegel" vom vergangenen Montag war zu lesen: "Die Bundesregierung will die Risikotechnologie CCS auf Industrieemissionen beschränken. Auf EU-Ebene stimmte sie hingegen für deren Einsatz auch in Kohle- und Gaskraftwerken. Das EU-Votum ebnet den Weg für Großprojekte mit deutscher Beteiligung zur CO2-Verpressung unter der Nordsee." Hierfür hat das von der EU-Kommission finanzierte (FP7 work program […]Im "Tagesspiegel" vom vergangenen Montag war zu lesen: "Die Bundesregierung will die Risikotechnologie CCS auf Industrieemissionen beschränken. Auf EU-Ebene stimmte sie hingegen für deren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...