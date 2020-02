Das technische Potenzial schätzt das Fraunhofer ISE sogar auf 56 Gigawatt. Die Freiburger Wissenschaftler empfehlen, etwa über die Innovationsausschreibungen zusätzliche Anreize für die Entwicklung von Floating-Photovoltaik in Deutschland zu setzen. Die Kosten für die schwimmenden Photovoltaik-Anlagen sind im Schnitt 10 bis 15 Prozent höher als für herkömmliche Solarparks.In anderen Ländern werden bereits schwimmende Photovoltaik-Anlagen in großem Stil errichtet. In Deutschland gibt es bisher nur einige zarte Pilotprojekte für diese Technologie. Dabei haben allein die Braunkohle-Tagebauseen ein ...

