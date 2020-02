Die Vermögensverwaltungsbank will ihre Kostenbasis um weitere 200 Millionen Franken senken, was zum Abbau von 300 Arbeitsplätzen führt.Zürich - Die Julius-Bär-Gruppe hat im vergangenen Jahr einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen und legt ein weiteres Sparprogramm auf. Die Vermögensverwaltungsbank will ihre Kostenbasis um weitere 200 Millionen Franken senken, was zum Abbau von 300 Arbeitsplätzen führt. Der Konzerngewinn von Julius Bär bildete sich 2019 um über einen Drittel auf 465 Millionen Franken zurück...

