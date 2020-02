Im Track "Food Chain" des Worldwebforums diskutierten Experten die aktuellen Veränderungen in allen Phasen der Wertschöpfungskette.Zürich - Die Zunahme der Weltbevölkerung, ein verändertes Verbraucherverhalten und der technologische Wandel sind nur drei der Faktoren, die zurzeit für tiefgreifende Transformationsprozesse in der Lebensmittelbranche sorgen. Im Track "Food Chain" des Worldwebforums diskutierten Experten die aktuellen Veränderungen in allen Phasen der Wertschöpfungskette. Rund 1500 Entscheider trafen sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...