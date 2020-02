Marktexperte: "An den Börsen hat das Coronavirus jedoch etwas an Schrecken verloren."Tokio / Hongkong / Shanghai - Nach einem von Virusängsten getriebenen Rücksetzer zum Wochenstart haben sich die Börsen in Asien am Dienstag stabilisiert. Zuvor ging es auch an den Märkten in Europa und den USA bergauf. Zwar breitet sich die neuartige Lungenkrankheit noch immer rasant aus. Chinesische Experten rechnen erst in etwa zwei Wochen mit einem Höhepunkt der Infektionswelle.

Den vollständigen Artikel lesen ...