Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist seit circa 08:35 Uhr aufgrund eines Feuerwehreinsatzes zurzeit für den Zugverkehr gesperrt. Dies betreffe den Fern-, Regional und S-Bahn-Verkehr im Hauptbahnhof, teilte die Deutsche Bahn am Dienstagvormittag mit.



Die Züge fahren Vorstadtbahnhöfe an, damit Reisende aussteigen und auf andere Verkehrsmittel umsteigen könnten. Über die Dauer der Beeinträchtigungen könne man derzeit noch keine Aussage treffen, so die Bahn weiter. Der S-Bahnverkehr sei inzwischen wieder aufgenommen worden, teilte die Bundespolizei Baden-Württemberg über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Es komme aber derzeit noch zu Verspätungen.