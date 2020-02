Das amerikanische Energieunternehmen CenterPoint Energy (ISIN: US15189T1079, NYSE: CNP) wird eine Quartalsdividende von 29 US-Cents je Aktie ausbezahlen, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 12. März 2020 (Record date: 20. Februar 2020). Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Anhebung um 0,25 Cents bzw. knapp 0,87 Prozent. Dies ist die 15. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Auf das ...

