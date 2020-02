Ort des Tages: Strabag Kieswerk Pinnersdorf. Die Strabag SE ist ein börsennotiertes österreichisches Unternehmen mit Hauptsitz in Wien. Strabag ist eines der größten Bauunternehmen Europas und neben den Kernmärkten Österreich und Deutschland in zahlreichen ost- und südosteuropäischen Ländern in der Bauindustrie tätig. Vermehrt werden auch Projekte in anderen Kontinenten realisiert. Als führendes Bauunternehmen in Österreich ist die Firma in allen Bereichen der Bauindustrie im Einsatz: Hoch- und Ingenieurbau, Verkehrswegebau sowie Sondersparten, außerdem ist die Firma in Österreich sehr päsent und hat ziemlich regelmäßig über das ganze Land verteilt Standorte und Projekte. Ein Kieswerk der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...