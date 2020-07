Die nach eigenen Angaben größte deutsche Photovoltaikanlage auf einem See zieht nach einem Jahr Betrieb eine positive Bilanz. Der Strom versorgt die schweren Geräte eines Kieswerks. Schwimmende Photovoltaik liefert Strom für ein Kieswerk in Baden-Württemberg. Diese positive Zwischenbilanz zogen die Initiatoren nach einem Jahr Betrieb der Anlage auf einem Baggersee in Rechen. Wie der Dienstleister Erdgas Südwest mitteilte, seien die Erwartungen der Partner übertroffen worden. So liege der Stromertrag ...

