Real Time Payment Engine (RTPE) digitalisiert Zahlungen der tschechischen Geschäftsbank Ceská sporitelna.Frankfurt am Main / Magdeburg - Services in Echtzeit gehören für die Kundschaft längst zum Alltag, und auch Banken folgen diesem Trend. Die grösste tschechische Geschäftsbank Ceská sporitelna, ein Unternehmen der Wiener Erste Group Bank AG, bietet den Kunden seit Herbst 2019 Echtzeitzahlungen an. Dazu wurde die Real Time Payment Engine von valantic implementiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...