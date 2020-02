Gregor Gysi (Linke) befürwortet eine saisonale Bindung für Obst und Gemüse. Man solle als Kunde nicht aus dem Blick verlieren, "was saisonal überhaupt erzeugt werden kann", sagte Gysi der "Berliner Zeitung".



Zum Beispiel würden Kirschen und Erdbeeren nur in "ihrer Zeit" schmecken. "Nur dann kaufe ich sie auch. Bei Spargel wird die Saison einigermaßen beachtet, warum sonst nicht?" Zudem warnt er vor einer Preisspirale durch große Supermarkt-Ketten. "Wenn 10 Eier für einen Euro zu haben sind, kann man sich vorstellen, was das für die Tierhaltung und die Beschäftigten bedeutet."



Darunter leide letztlich auch die Qualität der Produkte. "Entscheidend ist, dass die Lebensmittel unter vernünftigen umweltschonenden Bedingungen erzeugt werden und die Erzeugerinnen und Erzeuger auch davon leben können."