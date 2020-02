An Europas Börsen hat am Dienstag trotz des sich ausweitenden Coronavirus wieder Optimismus Einzug gehalten.London - An Europas Börsen hat am Dienstag trotz des sich ausweitenden Coronavirus wieder Optimismus Einzug gehalten. Die Kurse in Paris, London, Mailand und Madrid setzten die am Vortag begonnene Erholung fort. Diese gewann sogar an Schwung: Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,94 Prozent auf 3732,28 Punkte vor. Damit war der Schlusskurs gleichzeitig der höchste Kurs des Tages.

