In Mecklenburg - Vorpommern hat sich die Situation am Kartoffelmarkt im Vergleich zur Vorwoche nicht verändert. Das Angebot an Speisekartoffeln zur Abpackung ist gut ausreichend für die Nachfrage. Im Pack- und Schälgeschäft verharren die Preise auf dem bisherigen Niveau. Dies geht aus dem "Marktinformation Ostdeutschland 5 KW 2020 " des Landesamts für...

