Ein Vertreter des grössten CS-Aktionärs droht VR-Präsident Rohner mit der Abwahl, falls es an der operativen Spitze der Grossbank zum Führungswechsel kommen sollte.Zürich - David Herro vom US-Fondsmanager Harris Associates setzt sich mit Nachdruck für den unter medialem Beschuss stehenden CEO Tidjane Thiam ein. Der Vertreter des grössten CS-Aktionärs droht VR-Präsident Rohner mit der Abwahl, falls es an der operativen Spitze der Grossbank zum Führungswechsel kommen sollte, wie das Onlinewirtschaftsportal "The Market" schreibt.

