In einem Interview mit der Financial Times (FT) sagte Pablo Hernandez de Cos, Mitglied des EZB-Rates, am Mittwoch, dass ein Inflationsziel von 2% Klarheit bringen würde. Die wichtigsten Zitate: Ein einfaches Punkt-Inflationsziel ist für mich gut. Das Inflationsziel der EZB wird derzeit unterschiedlich interpretiert. FX Auswirkungen: Das Inflationsziel ...

